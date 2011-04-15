В Японии уровень радиации во втором реакторе АЭС «Фукусима» вырос в 17 раз

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15 апреля 2011, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии уровень радиации в воде в нижних помещениях 2-го реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» за неделю вырос в 17 раз.

В Японском агентстве по атомной и промышленной безопасности сообщили, что резкое повышение уровня радиации связано с продолжающейся утечкой высокорадиоактивной воды из турбинного зала поврежденного энергоблока в подвалы и соединенные с ними тоннели и колодцы.

Компания Tokio Electric Power - оператор аварийной АЭС, пытается перекачать воду в закрытые резервуары на других участках АЭС. За последние дни ибыло откачано 660 тонн опасной жидкости. Сейчас вновь приток в тоннеле увеличился на 5 см, и там зафиксирована чрезвычайно высокая радиация - до 1 тыс. миллизивертов/час.

По данным оператора, в подвалах трех реакторов скопилось около 60 тыс. тонн воды с высокой концентрацией изотопов йода-131 и цезия-134, сообщает ИТАР-ТАСС. По мнению экспертов, утечка воды может происходить не только из-за повреждения систем энергоблоков, но и фундаментов самих зданий АЭС. Высокая радиация замедляет возобновление срочных ремонтных работ и операций по охлаждению перегретых реакторов. Специалисты обеспокоены ростом температуры в системах третьего реактора до 250 градусов. Причины скачка температуры выясняются.