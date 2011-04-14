Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Каддафи проехал по столице Ливии после очередной бомбардировки НАТО

14 апреля 2011, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ливийский лидер Муамар Каддафи проехал по улицам Триполи после бомбардировок НАТО, сообщает в четверг государственное телевидение Ливии.

Видеокадры с Каддафи сняты вскоре после авиаударов. На них видно, что ливийский лидер, одетый в темную одежду, находится в черном внедорожнике с открытым верхом. Он стоя приветствует своих сторонников. Автомобиль окружают десятки людей. В руках у них портреты Каддафи и зеленые флаги, символизирующие правящий режим. Жители Триполи кричат лозунги, прославляющие лидера. Кададфи в ответ жестикулирует, показывая пальцами знак V - "виктория".

В четверг истребители альянса нанесли авиаудары по Триполи и городу Эль-Азизия, к югу от столицы.

Ливийское телевидение сообщает, что обстрелу подверглись гражданские и военные объекты, а бомбардировки привели к многочисленным жертвам, уточняет Интерфакс.

ЕГ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…