Каддафи проехал по столице Ливии после очередной бомбардировки НАТО

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14 апреля 2011, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ливийский лидер Муамар Каддафи проехал по улицам Триполи после бомбардировок НАТО, сообщает в четверг государственное телевидение Ливии.

Видеокадры с Каддафи сняты вскоре после авиаударов. На них видно, что ливийский лидер, одетый в темную одежду, находится в черном внедорожнике с открытым верхом. Он стоя приветствует своих сторонников. Автомобиль окружают десятки людей. В руках у них портреты Каддафи и зеленые флаги, символизирующие правящий режим. Жители Триполи кричат лозунги, прославляющие лидера. Кададфи в ответ жестикулирует, показывая пальцами знак V - "виктория".

В четверг истребители альянса нанесли авиаудары по Триполи и городу Эль-Азизия, к югу от столицы.

Ливийское телевидение сообщает, что обстрелу подверглись гражданские и военные объекты, а бомбардировки привели к многочисленным жертвам, уточняет Интерфакс.