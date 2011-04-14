Захоронение 800 противников режима Саддама Хусейна нашли в Ираке

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14 апреля 2011, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Захоронение более 800 тел обнаружено в западной части Ирака, сообщил представитель министерства по правам человека Камиль Амин.

Могилы обнаружены в пустыне, в западной провинции Анбар, суннитском центре Ирака, передает MIGnews.com.

Следствие уже установило, что в братской могиле найдены останки курдов, шиитов, женщин и детей. Это одно из самых больших массовых захоронений, обнаруженных в последние годы.

«В общей могиле находятся люди из разных сект. Первоначальные данные указывают на то, что все они были политическими противниками режима Саддама», - сказал Амин.