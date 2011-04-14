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//В мире

Четырнадцать пассажиров автобуса погибло в Колумбии под оползнем

14 апреля 2011, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

В результате схода оползня на трассу Богота-Манисалес на востоке Колумбии четырнадцать пассажиров автобуса погибли, еще четверо до сих пор не найдено, сообщили местные СМИ в четверг вечером.

Автобусом компании Expreso Bolivariano попал под оползень, вызванный сильным дождем, вечером в среду. Всего в автобусе находились 18 человек, включая шофера и его помощника.

Спасателям удалось найти первые тела погибших только в четверг в связи с тем, что массы грязи унесли автобус с места происшествия почти на километр.

На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, уточняет радио Голос России.

ЕГ

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