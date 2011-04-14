Угроза взрыва в киевском метро отменена

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14 апреля 2011, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Подозрительный предмет, найденный в четверг между двумя эскалаторами на станции метро "Университет" в Киеве, не представляет опасности. В пакете не выявлено взрывчатых веществ, сообщила Служба безопасности Украины.

Пакет был исследован с помощью специального робота. В бумажном пакете ресторана быстрого питания был найден мусор, старый неработающий мобильный телефон и несколько проводов. На месте продолжает работу следственно-оперативная работа Службы безопасности и МВД Украины. В ближайшее время станция "Университет" возобновит свою работу, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщалось, в 17 часов 40 минут местного времени на станции метро "Университет" в Киеве нашли подозрительный пакет с торчащими из него проводами. После этого людей со станции эвакуировали, станцию закрыли для входа и выхода пассажиров. Поезда следовали мимо перрона станции "Университет" без остановок.

На фоне совершенного 11 апреля теракта в минском метрополитене, в результате которого погибли 12 человек и более 200 пострадали, действия украинских правоохранительных органов не считаются излишними, отметили в пресс-службе киевского метрополитена.