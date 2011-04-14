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//В мире

Киевский милиционер углядел странную коробку в метро. Все граждане эвакуированы

14 апреля 2011, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Подозрительную коробку в четверг вечером обнаружил сотрудник милиции между двумя эскалаторами на станции киевского метрополитена "Университет", граждан со станции полностью эвакуировали, на место выехало руководство киевской милиции.

"В 17.40 (18.40 мск) сотрудник милиции обнаружил подозрительный предмет - коробку из ресторана быстрого питания между двумя эскалаторами, из которой видны провода", - сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД в Киеве Владимир Полищук РИА Новости.

ЕГ

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