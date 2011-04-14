Мартиролог-2011 Японии: 13 508 погибших в результате катастрофы 11 марта

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14 апреля 2011, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Японская полиция и пожарные начали поиск пропавших в результате стихии 11 марта в 10-километровой зоне от аварийной АЭС "Фукусима-1".

"Это первые поисковые работы в эвакуационной зоне с момента землетрясения и цунами 11 марта. До этого работы не проводились из-за страха получить высокую дозу радиации", - сообщает телекомпания Эн-эйч-кей.

Поиск ведется в порту города Намиэ, в 7 км к северу от АЭС. В поисковых работах, начавшихся в четверг, принимают участие около 300 офицеров из полицейского департамента префектуры Фукусима и местные пожарные. Они разбирают завалы вручную, постоянно уровень радиации.

Город был центром местной рыболовной индустрии, он сильно разрушен, а рыболовецкие судна и лодки смыло цунами.

За первый день обнаружено 10 погибших.

По мнению полиции, поиски могут растянуться минимум на 10 дней.

По официальным данным Национального полицейского агентства Японии, на утро четверга число погибших составило 13 498 человек. Большая часть этих людей - жители префектур Мияги, Иватэ и Фукусима. В списке пропавших без вести значатся 14 734 человека, в списке пострадавших - 4916.

11 марта землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Сейчас зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.

После 11 марта на северо-востоке Японии зафиксировано еще несколько землетрясений, магнитуда которых составили от 6,1 до 6,5.

В ночь на 8 апреля произошел очередной подземный толчок магнитудой 7,4 (6 баллов из 7 по японской шкале сейсмичности), в результате которого, по предварительным данным, погибло пять человек, еще 283 получили ранения.