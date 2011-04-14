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Белорусская полиция обнаружила пчелиную семью, собиравшую тротил
14 апреля 2011, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
МВД Белоруссии после теракта в минском метро проводит операцию «Арсенал» и уже изъяло более 60 единиц оружия, сообщил в четверг журналистам заместитель министра внутренних дел Евгений Полудень.
Видя активность милиции, граждане избавляются от оружия и боеприпасов различными способами, рассказал он.
«Например, в Свислочском районе в улье для пчел изъято 200 граммов тротила, граната и детонатор к ней», – рассказал Полудень.
А «буквально вчера в урне возле магазина было найдено 12 патронов, - добавил замминистра. - Человек решил от них избавиться, чтобы не попасть под уголовную ответственность».