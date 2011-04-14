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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Полицейские Арабских Эмиратов насмерть забили англичанина за богохульство

14 апреля 2011, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Британский подданный забит до смерти в полицейском участке в Дубае после того, как его арестовали за нападение, угрожающее поведение и богохульство.

Когда арестованный 39-летний турист Ли Брэдли Браун находился в камере, охранники отказывали ему во встрече с адвокатом, не давали достаточно еды и воды, сообщает британская газета Daily mail.

О чрезвычайном происшествии стало известно от одного из сокамерников Брауна, который обнаружил номер телефона его сестры в паспорте, оставленном в камере. Сестра арестованного вышла на связь с британским посольством в Дубае, которое позже официально подтвердило факт смерти туриста.

ЕГ

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