Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Пятеро россиян были ранены взрывом в минском метро

14 апреля 2011, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Не трое, а пятеро россиян пострадали при теракте в Минске на станции метро «Октябрьская», заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Сазонов.

Он уточнил, что двоим, отказавшимся от госпитализации, была оказана амбулаторная помощь, а трое находятся на лечении в минских больницах. «Мы все надеемся, что в ближайшее время они будут выписаны», - добавил Сазонов.

Взрыв на станции "Октябрьская" минского метрополитена произошел в понедельник вечером в час пик. Погибли 12 человек, пострадали более 190. Генпрокуратура Белоруссии квалифицировала произошедшее как теракт, а через неполных два дня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теракт раскрыт. Задержаны пять подозреваемых. Первый же задержанный на первом допросе дал признательные показания.

ЕГ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…