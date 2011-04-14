Пятеро россиян были ранены взрывом в минском метро

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14 апреля 2011, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Не трое, а пятеро россиян пострадали при теракте в Минске на станции метро «Октябрьская», заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Сазонов.

Он уточнил, что двоим, отказавшимся от госпитализации, была оказана амбулаторная помощь, а трое находятся на лечении в минских больницах. «Мы все надеемся, что в ближайшее время они будут выписаны», - добавил Сазонов.

Взрыв на станции "Октябрьская" минского метрополитена произошел в понедельник вечером в час пик. Погибли 12 человек, пострадали более 190. Генпрокуратура Белоруссии квалифицировала произошедшее как теракт, а через неполных два дня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что теракт раскрыт. Задержаны пять подозреваемых. Первый же задержанный на первом допросе дал признательные показания.