Сирийским спецслужбам запрещено убивать более 20 оппозиционеров в день

//В мире

14 апреля 2011, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиция Сирии, митингующая против власти четвертую неделю, выложила в интернет секретную инструкцию для сотрудников сил безопасности, принимающих участие в подавлении митингов.

В документе, в частности, даются рекомендации стражам порядка не убивать больше 20 демонстрантов в день, так как превышение этого количества может привлечь излишнее внимание международной общественности к Сирии.

Кроме того, в инструкции говорится, что спецслужбы должны возлагать ответственность за массовые беспорядки в Сирии на другие страны - в первую очередь, на "сионистский режим". Сотрудникам правоохранительных органов рекомендуется при помощи интернета втираться в доверие к оппозиционерам, притворяясь их сторонниками, и собирать важную информацию по их дальнейшим планам, сообщает NEWSru Israel.

Документ рекомендует полиции и армии не мешать "специально обученным агентам в штатском", которые должны внедриться в толпу ради организации провокаций. Из инструкции следует, что уничтожать лидеров манифестантов должны снайперы, причем делать они это обязаны, тщательно замаскировавшись.

Как указывают авторы инструкции, в районе, в котором проходят антиправительственные демонстрации, следует немедленно отключить телефонную, мобильную связь и электричество, а также закрыть доступ в интернет. После этого рекомендуется приступать к аресту или ликвидации лидеров оппозиции. В США заявляют, что пока не могут однозначно ответить, является ли инструкция подлинной.