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Радиация в воде на аварийной АЭС «Фукусима-1» превысила норму в 100 тысяч раз

14 апреля 2011, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Содержание радиоактивных веществ в воде бассейна четвертого реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» превышает норму в 100 тысяч раз, сообщает Японское агентство по атомной и промышленной безопасности. По мнению экспертов, такое превышение связано с частичным разрушением топливных стержней в бассейне и фоном, который могут создавать ранее упавшие в него через проломы в крыше здания обломки различных деталей. Ранее в среду представитель агентства впервые признал, что «некоторая часть хранящихся в бассейне 1 тыс. 330 стержней повреждена», передает ИТАР-ТАСС. В воде на "Фукусиме" было установлено высокое содержание радиоактивных изотопов йода-131, цезия-134 и цезия-137.

ЕЛ

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