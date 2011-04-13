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//В мире

Американский китаец зарабатывал на жизнь, принимая иммигрантов в псевдоспецназ

13 апреля 2011, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Выходец из Китая арестован в США за создание фиктивного армейского подразделения, в котором он продавал места иммигрантам, желающим получить американское гражданство, сообщает окружная прокуратура Лос-Анджелеса.

Юйпэн Дэн собирал по $300-$450 с иммигрантов из Китая, выдавал им военную форму, учил маршировать в пригороде Лос-Анджелеса, и показывал списанный авианосец в Сан-Диего.

Более 100 человек принял Дэн в отряд, который назвал Резервным подразделением войск специального назначения армии США, а себе присвоил звание верховного главнокомандующего.

Он утверждал, что служба в отряде гарантирует получение американского гражданства и брал деньги за повышение в звании, выдавал «подчиненным» фальшивые документы и поддельные идентификационные карты военнослужащих.

Дэну предъявлены обвинения в хищении посредством обмана, подделке документов и официальной государственной печати. В случае признания вины ему грозит до восьми лет лишения свободы, уточняет Reuners.

ЕГ

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