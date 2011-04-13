Дженнифер Лопес объявлена самой прекрасной женщиной Земли (ВИДЕО)

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13 апреля 2011, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Звание самой прекрасной женщиной планеты журнал "Пипл" в этом году присвоил американской актрисе и певице Дженнифер Лопес.

"Я ощущаю себя востребованной. Испытываю счастье и гордость, горжусь тем, что мне не 25 лет", - заявила Лопес в опубликованном сегодня интервью "Пипл".

41-летняя звезда рассказала, что ее внешние данные - результат регулярных спортивных тренировок и тщательного ухода за собой. По признанию актрисы, наибольшее удовольствие ей доставляет проводить время дома с мужем Марком Энтони, двумя детьми - Максом и Эмми.

Лопес в соавторстве с мужем-певцом записала новый альбом "Любовь", который поступит в продажу в США в мае. Песня "На полу" из альбома пришлась по душе широкой публике и фигурирует в музыкальных хит-парадах.

В прежние годы эксперты "Пипл" называли прекраснейшими актрис Хэйле Берри, Дженнифер Гарнер и певице Бейонсе, уточняет ИТАР-ТАСС.