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//В мире

США сознались, что бомбят Ливию

13 апреля 2011, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Истребители ВВС США продолжили наносить удары по объектам ПВО Ливии даже после передачи командования военной операцией Североатлантическому альянсу, сознался в среду официальный представитель Пентагона полковника Дэвид Лэпан.

Третьего апреля ВС США объявили о прекращении непосредственного участия в военной операции, возложив обязанности по завершению миссии на Великобританию, Францию и других союзников по НАТО. Пентагон заявлял, что его роль была сведена к поддержке действий европейских стран НАТО и патрулированию бесполетной зоны над Ливией, уточняет Reuters.

В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муамара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Международные организации заявляют о тысячах жертвах, власти Ливии это отрицают.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране.

Операция под военным руководством США началась 19 марта, а 31 марта руководство кампанией, получившей условное наименование "Объединенный защитник", полностью перешло к представителям командования НАТО. Целью операции, как заявляет альянс, является обеспечение эмбарго на поставки оружия, бесполетной зоны и мер по защите гражданского населения, напоминает РИА Новости.

ЕГ

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