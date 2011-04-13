Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Глава МИДа Израиля давал радиостанции интервью из туалета

13 апреля 2011, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман дал интервью в прямом эфире по радио, находясь в туалете.

Местоположение чиновника стало понятно радиослушателям, в тот момент, когда рассуждая о проблеме насилия в конфликте с палестинской группировкой ХAMAC, он спустил воду.

"Мы знаем, с кем мы имеем дело", - сказал Либерман и нажал на слив.

Глава израильского МИД дел не раз был уличен в бестактности и обвинялся в коррупции, сообщает Би-би-си.

И сегодня генеральный прокурор сообщил, что министру опять могут быть предъявлены обвинения в коррупции. Либермана подозревают в перечислении миллионов шекелей на счета "компаний-пустышек", а также на счета близких ему людей.

По словам генпрокурора, Либерману могут быть предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве и отмывании денег.

Министр все обвинения в свой адрес отвергает. Перед официальным предъявлением обвинений Либерману будет предоставлена возможность убедить юридического советника в своей невиновности.

ЕГ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан