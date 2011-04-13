Глава МИДа Израиля давал радиостанции интервью из туалета

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13 апреля 2011, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман дал интервью в прямом эфире по радио, находясь в туалете.

Местоположение чиновника стало понятно радиослушателям, в тот момент, когда рассуждая о проблеме насилия в конфликте с палестинской группировкой ХAMAC, он спустил воду.

"Мы знаем, с кем мы имеем дело", - сказал Либерман и нажал на слив.

Глава израильского МИД дел не раз был уличен в бестактности и обвинялся в коррупции, сообщает Би-би-си.

И сегодня генеральный прокурор сообщил, что министру опять могут быть предъявлены обвинения в коррупции. Либермана подозревают в перечислении миллионов шекелей на счета "компаний-пустышек", а также на счета близких ему людей.

По словам генпрокурора, Либерману могут быть предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве и отмывании денег.

Министр все обвинения в свой адрес отвергает. Перед официальным предъявлением обвинений Либерману будет предоставлена возможность убедить юридического советника в своей невиновности.