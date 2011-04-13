Японские кинолюбители успели снять, как цунами уносит людей в океан (ВИДЕО)

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13 апреля 2011, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]

Две новых видеозаписи, на которых запечатлено, как 11 марта волна цунами уносит с японского острова Хонсю людей в океан.

На одном из них легковая машина вмеcте c водителем и пассажирами ударяясь о здания и парапеты, скрывается в воде.

11 марта землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Сейчас зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.

После 11 марта на северо-востоке Японии зафиксировано еще несколько землетрясений, магнитуда которых составили от 6,1 до 6,5.

В ночь на 8 апреля произошел очередной подземный толчок магнитудой 7,4 (6 баллов из 7 по японской шкале сейсмичности), в результате которого, по предварительным данным, погибло пять человек, еще 283 получили ранения.