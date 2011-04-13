Японию будет трясти всегда – Институт физики Земли РАН

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13 апреля 2011, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Японские острова находятся в зоне, «где были, есть и будут происходить землетрясения». «А сейчас после сильнейшего катаклизма общая сейсмичность в районе может оставаться выше, чем была до этого средняя», - заявил заведующий лабораторией сильных землетрясений Института физики Земли Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Арефьев.

Так он прокомментировал прогнозы экспертов США, которые утверждают, что Японии после 11 марта грозит целое десятилетие землетрясений.

«Японию будет трясти всегда. Никто не может сказать ровно, сколько будет трясти. Обычно афтершоки - повторные сейсмические толчки - заканчиваются даже раньше чем через год. Но землетрясение 11 марта было очень могучее, поэтому афтершоки такие длительные», - пояснил ученый, добавив, что прогнозы про 10-летие землетрясений давать остерегся бы.

«Землетрясения подчиняются закону Гутенберга-Рихтера - закону повторяемости. Слабых землетрясений гораздо больше, чем сильных. Очень слабых – очень много. Просто их никто не чувствует. Поэтому они такого интереса и не вызывают»,- цитирует Арефьева агентство Росбалт.