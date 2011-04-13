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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Киев хочет вызвать Путина на допрос по делу Тимошенко

13 апреля 2011, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская Генпрокуратура, расследующая дело против Юлии Тимошенко по заключению газовых контрактов с Россией в 2009 году, собираются вызвать премьер-министра России Владимира Путина на допрос.

«Во время предъявления постановления об обвинении следователю Генеральной прокуратуры по особо важным делам Нечвоглод был задан вопрос: будет ли в этом деле допрошен премьер-министр России Владимир Путин как соучастник «преступления», - цитирует газета «Украинская правда» адвоката Юлии Тимошенко Богдан Ференца.

«Нечвоглод ответил так: Путин будет допрошен обязательно, в ближайшее время, поскольку без этого дело будет невозможно передать в суд», - пояснил адвокат.

Газета утверждает, что по мнению Ференца, допрос Путина – не самостоятельное решение следователя. «По опыту мы знаем, что все решения по этому делу принимаются в кабинете у Януковича», - заканчивает цитату издание.

ЕГ

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