Три теракта взял на себя задержанный по делу о взрыве в минском метро

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13 апреля 2011, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Задержанный в ночь на среду подозреваемый по уголовному делу о взрыве в минском метро признается в совершении трех терактов.

На первом же допросе подозреваемый дал признательные показания. Он заявил, что взрывы в Витебске в сентябре 2005 года, на проспекте Победителей 3 июля 2008 года и на станции метро «Октябрьская» 11 апреля 2011 года – дело его рук.

Задержанного вычислили после просмотра видеоматериалов на всех станциях метро за предшествующие теракту несколько дней. Выяснилось, что тот регулярно выходил из метро на станции метро "Фрунзенская". 11 апреля "на кадрах видеосъемки камер наблюдения метрополитена видно, что этот человек ставит сумку под скамью на платформе станции "Октябрьская", затем поднимается по эскалатору, на площадке между станциями производит манипуляции под одеждой, видно как взрывается эта сумка", цитирует Интерфакс минских следователей.