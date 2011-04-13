Франция намерена усилить борьбу с проституцией

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13 апреля 2011, 14:47 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Министр юстиции Франции Мишель Мерсье, заявил, что выступает "скорее за" идею наказывать клиентов, пользующихся услугами проституток, предложенной в одном из парламентских докладов.

"Мы должны бороться против проституции во всех ее формах", - сказал Мерсье, в интервью «France Интер» по этому поводу .

"Я совершенно уверен, что если мы боремся только против проституток, которые уже сами по себе несчастные женщины, мы не сможет добиться хорошего результата, так как подобными методами мы боремся в течении веков» . Поэтому «я скорее за» это парламентское предложение.

В докладе, опубликованном в среду французскими парламентариями, предлагается по аналогии со Швецией, для более эффективной борьбы с проституцией, наказывать клиентов, пользующихся их услугами 6 месяцами тюрьмы или же штрафом в 3000 евро.