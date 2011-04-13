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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Каддафи согласился уйти в отставку, но назвал свои условия

13 апреля 2011, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

После двухмесячного вооруженного конфликта с оппозицией, ливийский лидер Муаммар Каддафи озвучил представителям повстанцев условия своей отставки.  

Каддафи требует гарантий собственной безопасности. Кроме того, он хочет покинуть кресло ливийского лидера с почестями сообразно статусу и получить символический государственный пост. Последним условием полковника стала требование передать власть его сыну Сейфу аль-Исламу.

ГИ

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