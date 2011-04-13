Каддафи согласился уйти в отставку, но назвал свои условия

//В мире

13 апреля 2011, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

После двухмесячного вооруженного конфликта с оппозицией, ливийский лидер Муаммар Каддафи озвучил представителям повстанцев условия своей отставки.



Каддафи требует гарантий собственной безопасности. Кроме того, он хочет покинуть кресло ливийского лидера с почестями сообразно статусу и получить символический государственный пост. Последним условием полковника стала требование передать власть его сыну Сейфу аль-Исламу.