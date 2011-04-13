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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Французский кабинет министров не перестает веселить своих соотечественников

13 апреля 2011, 10:54 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Французский кабинет министров не перестает веселить своих  соотечественников. Вслед за Фредериком Лефебром, государственным секретарем по вопросам коммерции,  чуть более недели назад, повеселившим французов и перепутавшим в разговоре с французскими коллегами философскую сказку Вольтера с маркой готовой одежды, министр образования и профессиональной подготовки Надин Морано  выдала в свою очередь «перл»,сразу подхваченный всеми медиа. Мадам Морано перепутала известного французского певца-композитора Рено с почти одноименным автомобильным концерном.

В ответ на ироничный  вопрос о шумихе вокруг  «Рено», а именно о том,  что получаются « Все виновны, кроме Карлоса Гона»  мадам Морано, сообщила что ей «нравятся некоторые песни Рено, но об этой ничего не могу сказать, - я ее не слышала».

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В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

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Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

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