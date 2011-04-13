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13 апреля 2011, 10:54 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Французский кабинет министров не перестает веселить своих соотечественников. Вслед за Фредериком Лефебром, государственным секретарем по вопросам коммерции, чуть более недели назад, повеселившим французов и перепутавшим в разговоре с французскими коллегами философскую сказку Вольтера с маркой готовой одежды, министр образования и профессиональной подготовки Надин Морано выдала в свою очередь «перл»,сразу подхваченный всеми медиа. Мадам Морано перепутала известного французского певца-композитора Рено с почти одноименным автомобильным концерном.

В ответ на ироничный вопрос о шумихе вокруг «Рено», а именно о том, что получаются « Все виновны, кроме Карлоса Гона» мадам Морано, сообщила что ей «нравятся некоторые песни Рено, но об этой ничего не могу сказать, - я ее не слышала».