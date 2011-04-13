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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Премьер-министр Японии продегустировал ягоды, выросшие в префектуре Фукусима

13 апреля 2011, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Японии Юкио Эдано попробовал клубнику, выросшую в префектуре Фукусима, показывая на личном примере безопасность продуктов из места расположения аварийной АЭС "Фукусима-1".

Эдано проинспектировал один из местных рынков. Здесь он сначала попробовал томаты, потом – клубнику. Перед этим продукты проверили счетчиком Гейгера. Последние замеры показали, что следы радиации в продуктах питания если и есть, то незначительные, передает телеканал "Россия-24". Последствия аварии на японской АЭС не следует преувеличивать, заявило МАГАТЭ. По данным агентства, объем радиоактивных выбросов на японской станции составляет лишь 7% от уровня Чернобыля.

ЕЛ

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