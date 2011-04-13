В Японии произошло сильное землетрясение с эпицентром в префектуре Фукусима

//В мире

13 апреля 2011, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

На северо-востоке Японии во вторник произошло очередное землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Фукусима, где расположена аварийная АЭС "Фукусима-1". Подземные толчки ощущались в Токио, сообщает британская корпорация BBC. Как заявила компания-оператор станции ТЕРСО, рабочие АЭС "Фукусима-1" не были эвакуированы со станции. Комплекс продолжает функционировать и после землетрясения.