Япония назвала новые шокирующие цифры жертв землетрясения 11 марта

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13 апреля 2011, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

По данным национального полицейского управление Японии, число погибших и пропавших без вести в результате сильнейшего землетрясения и цунами 11 марта достигло почти 30 тысяч человек.



Официальное число погибших составляет 13,3 тысяч человек, без вести пропавшими числятся 15,2 тысячи человек. Больше всего жертв в прибрежных префектурах Мияги, Фукусима и Ивате.



Стихия полностью или частично разрушила более 150 тысяч строений, а также многие крупные промышленные объекты. По предварительной оценке властей, ущерб из-за стихийного бедствия превысит 25 триллионов иен (308 миллиардов долларов), а ущерб от аварии на АЭС "Фукусима-1" может быть оценен еще в 11 триллионов иен (133 миллиардов долларов).