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За пределами 30-километровой зоны вокруг АЭС "Фукусима-1" обнаружен стронций

12 апреля 2011, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

За пределами 30-ти километровой зоны вокруг японской атомной электростанции "Фукусима-1" обнаружены следы радиоактивного стронция. Проживание в этой зоне нежелательно из соображений безопасности, сообщает "Киодо".

Радиоактивный стронций, который обнаружен в почве и в растениях в префектуре Фукусима, не несет опасности для здоровья, так как его содержание и в почве, и в растениях незначительно. Оджнако ранее этот радиоактивный элемент за пределами 30-километровой зоны не обнаруживали.

Образцы для исследования были взяты 16-19 марта 2011 года, спустя неделю после землетрясения и цунами, произошедшими в Японии 11 марта.

Сегодня стало известно, что правительство Японии повысило оценку ЧП на "Фукусиме-1" до семи баллов.

СБ

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