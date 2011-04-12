Европейский суд признал незаконным ликвидацию партии Рыжкова

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12 апреля 2011, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Европейский суд по правам человека признал незаконным ликвидацию в 2006 году Минюстом Республиканской партии России. Теперь Владимир Рыжков думает, как поступить с этим европодарком: восстановить свою партию, или заставить КС пересмотреть все наше партийное законодательство?



По словам политика, так как Россия согласно решению Европейского суда, нарушила статью 11 Европейской конвенции о праве на свободу собраний и объединений, решение о ликвидации Республиканской партии было признано незаконным. В связи с этим Представителям Республиканской партии будет выплачена компенсация судебных и юридических издержек в размере около семи тысяч евро, говорится на официальном сайте партийного деятеля.



Владимир Рыжков далее сообщил, что сегодня бывшие члены Республиканской партии задумались о своих дальнейших действиях, и, возможно, будет подан иск о восстановлении регистрации Республиканской партии России. Но есть и такое предложение - заставить Конституционный суд пересмотреть российское партийное законодательство.



Напомним, Республиканская партия России была образована в 1990 году, входила в оппозиционную коалицию "Другая Россия". В 2006 году Министерство юстиции объявило о роспуске партии, так как в своих рядах насчитывала менее 50 тысяч человек. А в мае 2007 года Верховный суд лишил Республиканскую партию регистрации.