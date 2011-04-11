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//В мире

Власти Японии могут повысить уровень опасности на "Фукусиме" до максимума

11 апреля 2011, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Японии рассматривают возможность повышения уровня опасности ситуации на аварийной  АЭС "Фукусима-1" до максимального. Эксперты изучают сейчас последние данные по радиационному загрязнению.

Если они будут снова превышены, власти изменят уровень опасности. В настоящее время на Фукусиме действует пятый из семи возможных уровней по международной шкале ядерных событий.

В ходе изучения данного вопроса, эксперты будут основываться на данных по объемам радиационного загрязнения в течение нескольких часов, сообщает РИА Новости.

Напомним, 11 марта, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее цунами высотой более десяти метров. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 13 тысяч человек, более 14,6 тысячи числятся пропавшими без вести.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации.

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