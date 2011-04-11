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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Экс-Президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо арестован

11 апреля 2011, 19:37 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Уходящий Президент Кот-д'Ивуара  был арестован в понедельник в своем доме в Абиджане силами своего соперника Алассана Уаттара, а не французским спецназом, как  ранее сообщили некоторые медиа.

Вместе со своей супругой Гбагбо был сопровожден в отель дю Гольф.

 "Мы просим Францию обеспечить физическую неприкосновенности президента и его окружения" , - призвал представитель Гбагдо по Европе Туссен Ален, озвучивая новость.

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