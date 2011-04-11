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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Модель Раиса Скоркина рассказала об отношениях с Сильвио Берлускони

11 апреля 2011, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая модель Раиса Скоркина не входит в число красавиц, составляющих "гарем" итальянского премьера Сильвио Берлускони. 29-летняя русская подруга Берлускони рассказала, что  итальянский премьер питает к ней исключительно дружеские чувства.

Раиса Скоркина, родившаяся в Воронеже, по окончании школы моделей Вячеслава Зайцева, 3 года работала моделью в Милане. Экс-модель нашла работу на телевидении.

По словам девушки, в 2004 году она на одном из благотворительных вечеров в Сардинии познакомилась с Берлускони. Раиса утверждает, что  не знала, что перед ней – премьер и отметила его как просто очень красивого мужчину. Они обменялись телефонами. На следующий день Берлускони позвонил красавице из России.

В интервью "КП" Скоркина утверждает, что сейчас ее и премьера не связывают "романтические отношения", но из-за этой дружбы Раиса ни с кем не встречается.

Россиянка была замужем за итальянцем. Причину развода девушка сообщить отказалась.

Раиса Скоркина также оставила в секрете, какие подарки делает ей в настоящее время Сильвио Берлускони.

ИЧ

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