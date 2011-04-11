ФБР США подтвердило факт падения НЛО в Америке

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11 апреля 2011, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов подтвердило факт падения НЛО в 1947 году в штате Нью-Мексико.

ФБР рассекретило некоторые архивные документы, подкрепляющие версию, согласно которой, на авиабазе Розуэлл власти под завесой секретности исследовали останки инопланетных пилотов.

Агент Гай Хоттел в своем докладе под названием "Летающие тарелки", сообщил директору ФБР, что "три так называемых летающих тарелки были найдены в Нью-Мексико". Хоттел ссылается на следователя Военно-воздушных сил, который предоставил ему эту информациию.

По описанию американского агента, инопланетные летательные аппараты были круглой формы с утолщением в середине, диаметром приблизительно 15 метров. В донесении говорится, что в каждом из НЛО находилось три тела человеческих очертаний, причем ростом около 90 см, сообщает Newsru.com.

Тела пилотов НЛО были одеты в очень тонкую металлическую ткань, каждое было перебинтовано по типу маскировочных костюмов летчиков-испытателей. Источник агента ФБР, его имя не называется, сообщил Хоттелу, что летающие тарелки потерпели крушение в Нью-Мехико в связи с тем, что власти располагают там весьма мощным радаром. По его мнению, излучение радара повредило механизмы управления НЛО. Гай Хоттел не предпринимал попыток продолжить расследование.

Американский городок Розуэлл штата Нью-Мексико стал известен после события, которое произошло в начале июля 1947 года. Тогда в СМИ появилась информация военных властей, что нашли "летающие тарелки", но через сутки они опровергли сообщение, пояснив, что подобрали обломки метеорологического зонда. Общество поверило этому объяснению, но в конце 1970-х прошлого века некоторые военнослужащие, причастные к этому собятию, заявили, что найдены были все-таки летающие тарелки.