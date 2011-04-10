В Ливии пропал фотокорреспондент Associated Press Алтаф Кадри

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10 апреля 2011, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Знаменитый фотокорр Associated Press Алтаф Кадри пропал на востоке Ливии, как сообщает агентство, коллеги потеряли с ним связь неподалеку от города Адждабия, где не прекращаются бои.



Алтаф Кадри, индиец по происхождению, занимается освещением событий в горячих точках мира и является одним из наиболее известных фотожурналистов.

В этом году он был удостоен престижной премии World Press Photo.