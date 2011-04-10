Джулиан Ассанж намерен судиться с Guardian

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10 апреля 2011, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Основатель сканадально известного веб-сайта Wikileaks Джулиан Ассанж готовит иск к изданию Guardian. Поводом для иска стала книга, написанная журналистами издания об Ассанже.



Корреспонденты Guardian Девид Ли и Люк Хардинг в книге рассказывают, что не хотели публиковать настоящие имена информаторов сайта Wikileaks из-за соображений безопасности. А Ассанж, якобы, заявил: «Они того заслуживают». Авторы книги, не долго думая, опубликовали слова Ассанжа в книге.



Guardian ранее была одним из основных партнеров Wikileaks.