Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

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10 апреля 2011, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Израиль и правящее в секторе Газа движение ХАМАС договорились в воскресенье о прекращении огня.

Соглашение достигнуто при помощи иностранных посредников, сообщает израильское государственное радио.

По его данным, исламисты готовы остановить ракетно-минометные обстрелы израильской территории, а армия и ВВС Израиля обязуются прекратить точечные ликвидации террористов.

Согласно соглашению, стороны должны прекратить огонь одновременно в полночь 10 апреля. Наличие этой договоренности и готовность ее соблюдать подтвердили и некоторые другие палестинские группировки, в частности "Исламский джихад", сообщает ИТАР-ТАСС.