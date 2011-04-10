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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

10 апреля 2011, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Израиль и правящее в секторе Газа движение ХАМАС договорились в воскресенье о прекращении огня.

Соглашение достигнуто при помощи иностранных посредников, сообщает израильское государственное радио.

По его данным, исламисты готовы остановить ракетно-минометные обстрелы израильской территории, а армия и ВВС Израиля обязуются прекратить точечные ликвидации террористов.

Согласно соглашению, стороны должны прекратить огонь одновременно в полночь 10 апреля. Наличие этой договоренности и готовность ее соблюдать подтвердили и некоторые другие палестинские группировки, в частности "Исламский джихад", сообщает ИТАР-ТАСС.

ЕГ

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