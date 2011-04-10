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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Жительница Иерусалима лишилась водительских прав за кормление грудью

10 апреля 2011, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Израильтянка, задержанная в минувшие выходные сотрудниками дорожной полиции Иерусалима, претендует на авторство самого оригинального нарушения правил дорожного движения в Израиле.

Молодая женщина, ехавшая по шоссе из Иерусалима в Тель-Авив, была остановлена полицейским патрулем, увидевшими, что управляя машиной, дама кормит ребенка грудью.

Преданная мать продолжала кормление и после остановки автомобиля. Полицейские лишили женщину водительских прав и выдали ей вызов в суд по дорожно-транспортным делам, сообщает портал ynet.

ЕГ

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