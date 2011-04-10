Таджикистан надеется подвести итог 20-летия СНГ

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10 апреля 2011, 14:20 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Таджикистан, председательствующий в настоящее время в СНГ, надеется в рамках своего председательства подвести итоги 20-летнего существования СНГ в целом, сообщил на пресс-конференции в Киеве 8 апреля Министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи.

Как следует из его слов, данное подведение итогов должно

поспособствовать улучшению взаимодействия государств-участников

Содружества между собой

"Концепция, разработанная Правительством Таджикистана по дальнейшему

развитию Стратегии СНГ, пополнена новыми идеями, новым видением",-

отметил глава внешнеполитического ведомства Таджикистана, дав тем самым

понять, что и Таджикистан сделает всё, чтобы в год 20-летия СНГ

Содружеству был придан новый импульс.

Как отмечается в пресс-релизе Исполкома СНГ, председательство

Таджикистана осуществляется в Совете глав государств, Совете глав

правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете,

Совете постоянных полномочных представителей государств – участников

Содружества при уставных и других органах Содружества, Комиссии по

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в рамках продолжения

реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, принятой Советом глав

государств Содружества в г. Душанбе 5 октября 2007 года. При этом особое

внимание будет уделено ходу исполнения Плана основных мероприятий по

реализации данной Концепции, а также Стратегии экономического развития

СНГ на период до 2020 года.



Председательство Республики Таджикистан в Содружестве Независимых

Государств будет исходить из принципа преемственности.



Первоочередное внимание будет уделено:



повышению значения Содружества Независимых Государств как региональной

организации, его эффективности и практического предназначения;



укреплению добрососедских отношений между государствами – участниками

СНГ, основанных на уважении интересов друг друга; реализации основных

направлений экономического сотрудничества в соответствии с ранее

принятыми в рамках Содружества документами;



развитию сотрудничества в гуманитарной сфере;



противодействию идеологии экстремизма, терроризма, нетерпимости и

ксенофобии;



принятию совместных мер по преодолению последствий мирового

финансово-экономического кризиса.



1. Одной из основных задач таджикского председательства будет реализация

Плана мероприятий, посвященных 20-летию образования Содружества.



Будут предприняты меры по реализации Решения Совета глав государств СНГ

об объявлении 2011 года Годом продовольственной безопасности.



2. В сфере экономического взаимодействия усилия будут сконцентрированы

на выполнении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009–2011

гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.

Предполагается разработать и принять План мероприятий по реализации

Стратегии экономического развития СНГ на 2012–2015 годы. При этом

основное внимание будет уделено поэтапному созданию единого

экономического пространства, а также ускорению завершения формирования

зоны свободной торговли.



Предусматривается также активно содействовать повышению роли Совещания

министров финансов государств – участников СНГ в преодолении последствий

мирового финансово-экономического кризиса. Первоочередной задачей

Совещания должны стать помощь и поддержка государствам – участникам СНГ,

экономика которых в наибольшей степени пострадала от влияния кризиса.



3. В области энергетики приоритетной задачей станет активное содействие

практическому осуществлению положений Концепции сотрудничества

государств – участников СНГ в сфере энергетики, принятой 21 мая 2010

года, и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации. Планируется

наращивать усилия по созданию единого энергетического пространства и

активизации сотрудничества в области энергосберегающих технологий,

восстановлению параллельной работы электроэнергетических систем

государств – участников СНГ и единого устойчивого механизма транзита

электроэнергии.



Одним из перспективных направлений в этой сфере может стать

сотрудничество в освоении возобновляемых видов и нетрадиционных

источников энергии.



Необходимо разработать соглашение, направленное на обеспечение

безопасности энергетических систем государств – участников СНГ.



4. В области транспорта особое внимание будет уделено вопросам

реализации Приоритетных направлений сотрудничества государств –

участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года, углубления и

расширения сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок. Считаем

необходимым вывести на качественно новый уровень решение вопросов,

связанных с транзитом железнодорожных грузов.



5. В области сельского хозяйства и продовольственной безопасности

первостепенное значение будет придаваться мероприятиям, нацеленным на

выполнение основных положений Комплекса совместных мер по повышению

продовольственной безопасности государств – участников СНГ от 14 ноября

2008 года. Особое внимание будет уделено разработке соглашения по

отдельным сегментам продовольственного рынка, прежде всего рынка зерна,

мерам, регулирующим вопросы сотрудничества в области селекции и

семеноводства, обеспечения сельхозпроизводителей государств – участников

СНГ сельскохозяйственной техникой и оборудованием на лизинговой основе.



6. Одной из важных задач является развитие сотрудничества в сфере

социально-трудовых отношений и миграции. Основой для этой работы станет

Комплексный план первоочередных мер, направленных на практическую

реализацию принципов, заложенных в Декларации о согласованной

миграционной политике государств – участников СНГ, принятой 5 октября

2007 года в г. Душанбе. Намечается форсировать работу по созданию

действенной системы регулирования миграционных процессов, включая обмен

информацией о потребностях в трудовых ресурсах национальных рынков

труда, и Единой системы учета граждан третьих стран и лиц без

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ.



Подкреплением этих базовых принципов станет проработка Плана мероприятий

в сфере социально-трудовых отношений и миграции граждан государств –

участников СНГ на 2011–2012 годы. Предполагается рассмотреть возможность

создания института представителей регионов государств – участников СНГ в

государствах с наибольшим присутствием трудовых мигрантов.



7. В гуманитарной сфере ключевой задачей станет выполнение Решения

Совета глав государств СНГ об объявлении 2011 года Годом

историко-культурного наследия, подкрепляя его реализацию конкретными

мероприятиями.



При этом усилия будут сосредоточены на практическом осуществлении Плана

приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств

- участников СНГ на 2011–2012 годы, включающего, в том числе,

координацию действий в области науки и образования, массовых

коммуникаций, здравоохранения, наполнение качественно новым содержанием

работы с молодежью, расширение спортивных и туристических связей,

принятие совместных мер по повышению квалификации преподавателей

общеобразовательных учреждений государств – участников СНГ.



Важное значение будет уделено завершению разработки и принятию

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств –

участников СНГ на период до 2020 года. В реализации поставленных задач

станет важным поддержка деятельности Совета по гуманитарному

сотрудничеству, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и

других соответствующих органов отраслевого сотрудничества СНГ.



8. В сфере экологии и защиты окружающей среды будет продолжена

деятельность по разработке соответствующих документов

межгосударственного сотрудничества, направленных на оздоровление

окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, организацию и принятие совместных мер по

устранению последствий стихийных бедствий, имеющих природный и

техногенный характер. Намечается ускорить работу по созданию Резервного

фонда государств – участников СНГ по оказанию помощи государствам,

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного

характера.



9. В сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, наряду с повышением роли

соответствующих министерств и ведомств государств – участников и органов

Содружества, внимание будет акцентировано на реализации

межгосударственных договоров о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,

экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере

экономики, противодействии незаконной миграции и торговле людьми и

следующих программ:



Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на

2011–2013 годы;



Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых

Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями

экстремизма на 2011–2013 годы;



Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых

Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на

2011–2013 годы;



Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых

Государств в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 годы.



10. В сфере совершенствования структуры органов СНГ намечается направить

усилия на дальнейшую оптимизацию и повышение активности отраслевых

органов СНГ на основе Общего положения об органах отраслевого

сотрудничества СНГ. Целесообразно провести встречу национальных

координаторов по делам Содружества государств – участников СНГ в целях

обмена опытом реализации решений, принятых в Содружестве.



В рамках своего председательства Республика Таджикистан намерена

работать в тесном взаимодействии с государствами – участниками СНГ,

Исполнительным комитетом СНГ по всем направлениям многостороннего

сотрудничества и в полной мере способствовать разработке новых

документов и реализации решений, принятых в рамках СНГ.