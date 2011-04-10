Таджикистан надеется подвести итог 20-летия СНГ

//самое читаемое на ан
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//В мире
10 апреля 2011, 14:20 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Таджикистан, председательствующий в настоящее время в СНГ, надеется в рамках своего председательства подвести итоги 20-летнего существования СНГ в целом, сообщил на пресс-конференции в Киеве 8 апреля Министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи.
Как следует из его слов, данное подведение итогов должно
поспособствовать улучшению взаимодействия государств-участников
Содружества между собой
"Концепция, разработанная Правительством Таджикистана по дальнейшему
развитию Стратегии СНГ, пополнена новыми идеями, новым видением",-
отметил глава внешнеполитического ведомства Таджикистана, дав тем самым
понять, что и Таджикистан сделает всё, чтобы в год 20-летия СНГ
Содружеству был придан новый импульс.
Как отмечается в пресс-релизе Исполкома СНГ, председательство
Таджикистана осуществляется в Совете глав государств, Совете глав
правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете,
Совете постоянных полномочных представителей государств – участников
Содружества при уставных и других органах Содружества, Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в рамках продолжения
реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, принятой Советом глав
государств Содружества в г. Душанбе 5 октября 2007 года. При этом особое
внимание будет уделено ходу исполнения Плана основных мероприятий по
реализации данной Концепции, а также Стратегии экономического развития
СНГ на период до 2020 года.
Председательство Республики Таджикистан в Содружестве Независимых
Государств будет исходить из принципа преемственности.
Первоочередное внимание будет уделено:
повышению значения Содружества Независимых Государств как региональной
организации, его эффективности и практического предназначения;
укреплению добрососедских отношений между государствами – участниками
СНГ, основанных на уважении интересов друг друга; реализации основных
направлений экономического сотрудничества в соответствии с ранее
принятыми в рамках Содружества документами;
развитию сотрудничества в гуманитарной сфере;
противодействию идеологии экстремизма, терроризма, нетерпимости и
ксенофобии;
принятию совместных мер по преодолению последствий мирового
финансово-экономического кризиса.
1. Одной из основных задач таджикского председательства будет реализация
Плана мероприятий, посвященных 20-летию образования Содружества.
Будут предприняты меры по реализации Решения Совета глав государств СНГ
об объявлении 2011 года Годом продовольственной безопасности.
2. В сфере экономического взаимодействия усилия будут сконцентрированы
на выполнении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009–2011
гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.
Предполагается разработать и принять План мероприятий по реализации
Стратегии экономического развития СНГ на 2012–2015 годы. При этом
основное внимание будет уделено поэтапному созданию единого
экономического пространства, а также ускорению завершения формирования
зоны свободной торговли.
Предусматривается также активно содействовать повышению роли Совещания
министров финансов государств – участников СНГ в преодолении последствий
мирового финансово-экономического кризиса. Первоочередной задачей
Совещания должны стать помощь и поддержка государствам – участникам СНГ,
экономика которых в наибольшей степени пострадала от влияния кризиса.
3. В области энергетики приоритетной задачей станет активное содействие
практическому осуществлению положений Концепции сотрудничества
государств – участников СНГ в сфере энергетики, принятой 21 мая 2010
года, и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации. Планируется
наращивать усилия по созданию единого энергетического пространства и
активизации сотрудничества в области энергосберегающих технологий,
восстановлению параллельной работы электроэнергетических систем
государств – участников СНГ и единого устойчивого механизма транзита
электроэнергии.
Одним из перспективных направлений в этой сфере может стать
сотрудничество в освоении возобновляемых видов и нетрадиционных
источников энергии.
Необходимо разработать соглашение, направленное на обеспечение
безопасности энергетических систем государств – участников СНГ.
4. В области транспорта особое внимание будет уделено вопросам
реализации Приоритетных направлений сотрудничества государств –
участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года, углубления и
расширения сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок. Считаем
необходимым вывести на качественно новый уровень решение вопросов,
связанных с транзитом железнодорожных грузов.
5. В области сельского хозяйства и продовольственной безопасности
первостепенное значение будет придаваться мероприятиям, нацеленным на
выполнение основных положений Комплекса совместных мер по повышению
продовольственной безопасности государств – участников СНГ от 14 ноября
2008 года. Особое внимание будет уделено разработке соглашения по
отдельным сегментам продовольственного рынка, прежде всего рынка зерна,
мерам, регулирующим вопросы сотрудничества в области селекции и
семеноводства, обеспечения сельхозпроизводителей государств – участников
СНГ сельскохозяйственной техникой и оборудованием на лизинговой основе.
6. Одной из важных задач является развитие сотрудничества в сфере
социально-трудовых отношений и миграции. Основой для этой работы станет
Комплексный план первоочередных мер, направленных на практическую
реализацию принципов, заложенных в Декларации о согласованной
миграционной политике государств – участников СНГ, принятой 5 октября
2007 года в г. Душанбе. Намечается форсировать работу по созданию
действенной системы регулирования миграционных процессов, включая обмен
информацией о потребностях в трудовых ресурсах национальных рынков
труда, и Единой системы учета граждан третьих стран и лиц без
гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ.
Подкреплением этих базовых принципов станет проработка Плана мероприятий
в сфере социально-трудовых отношений и миграции граждан государств –
участников СНГ на 2011–2012 годы. Предполагается рассмотреть возможность
создания института представителей регионов государств – участников СНГ в
государствах с наибольшим присутствием трудовых мигрантов.
7. В гуманитарной сфере ключевой задачей станет выполнение Решения
Совета глав государств СНГ об объявлении 2011 года Годом
историко-культурного наследия, подкрепляя его реализацию конкретными
мероприятиями.
При этом усилия будут сосредоточены на практическом осуществлении Плана
приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств
- участников СНГ на 2011–2012 годы, включающего, в том числе,
координацию действий в области науки и образования, массовых
коммуникаций, здравоохранения, наполнение качественно новым содержанием
работы с молодежью, расширение спортивных и туристических связей,
принятие совместных мер по повышению квалификации преподавателей
общеобразовательных учреждений государств – участников СНГ.
Важное значение будет уделено завершению разработки и принятию
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2020 года. В реализации поставленных задач
станет важным поддержка деятельности Совета по гуманитарному
сотрудничеству, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и
других соответствующих органов отраслевого сотрудничества СНГ.
8. В сфере экологии и защиты окружающей среды будет продолжена
деятельность по разработке соответствующих документов
межгосударственного сотрудничества, направленных на оздоровление
окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, организацию и принятие совместных мер по
устранению последствий стихийных бедствий, имеющих природный и
техногенный характер. Намечается ускорить работу по созданию Резервного
фонда государств – участников СНГ по оказанию помощи государствам,
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
9. В сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, наряду с повышением роли
соответствующих министерств и ведомств государств – участников и органов
Содружества, внимание будет акцентировано на реализации
межгосударственных договоров о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере
экономики, противодействии незаконной миграции и торговле людьми и
следующих программ:
Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на
2011–2013 годы;
Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2011–2013 годы;
Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на
2011–2013 годы;
Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 годы.
10. В сфере совершенствования структуры органов СНГ намечается направить
усилия на дальнейшую оптимизацию и повышение активности отраслевых
органов СНГ на основе Общего положения об органах отраслевого
сотрудничества СНГ. Целесообразно провести встречу национальных
координаторов по делам Содружества государств – участников СНГ в целях
обмена опытом реализации решений, принятых в Содружестве.
В рамках своего председательства Республика Таджикистан намерена
работать в тесном взаимодействии с государствами – участниками СНГ,
Исполнительным комитетом СНГ по всем направлениям многостороннего
сотрудничества и в полной мере способствовать разработке новых
документов и реализации решений, принятых в рамках СНГ.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой…
Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей, увеличившись на 850 рублей (или 7,5%). Об этом на заседании правительства сообщил…
В мире
Жаркое из блогов
Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.
Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Трать с умом! 500 Мбит/с + ТВ за 399 руб. от МГТС. Тариф "Просто два"
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
В 2024 году в России начнется подъем, который продлится как минимум на протяжении пятнадцати лет. Соответствующего мнения придерживаются астрологи…
С экранов телевизоров нам постоянно твердят, как плохо стало жить в Европе из-за огромного количества беженцев. Кругом грязь и никакой безопасности…
Нейрохирург Николай Коновалов рассказал, почему Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным СМИ, диагностирован рак мозга, предпочла…
Директор департамента условий и охраны труда в Министерстве Валерий Корж заявил, что переход не четырехдневную рабочую неделю требует серьезного…
В России разворачивается конфликт между элитой и простым обществом
Людей, которые рождены под знаками Овна, Льва, Весов и Водолея, ждет удача в середине осени 2019 года. Это следует из опубликованного в русскоязычном интернет-сегменте…
Московских водителей призывают отказаться от использования автомобилей из-за заморозков. Сообщение об этом 19 сентября распространил Центр организации дорожного движения…
В Национальном собрании Франции завтра открывается выставка «Революция афишируется», посвященная 230-летию Великой французской революции.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, Европейского союза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли…
Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько. Накануне тот был задержан после угроз взорвать мост через Днепр в Киеве…
Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин озвучил предложение Турции по трехстороннему сотрудничеству с Россией и Казахстаном для запуска турецких…
Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена…
В Государственном музее спорта старшеклассники встретились с победительницей Кубка мира по тайскому боксу Юлией Березиковой, а также чемпионом мира по боксу и тайскому…
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы…
Скандальной известная как на Украине, так и в России Надежда Савченко стала ведущей украинского телеканала ZIK. Она обещает раскрыть подковерные игры и тайны Верховной…
Скончался известный актер театра и кино Сергей Афанасьев. Ему было 55 лет. Как сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов России, артист умер после…
Президент Белоруссии встретился с главой УЕФА Александером Чефериным. В ходе встречи Лукашенко похвастался своей любовью к футболу и предложил провести суперкубок…
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября окладов дипработников, гражданских госслужащих, работников юстиции. Указ опубликован на интернет-портале…
Общество
Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…
Как стало известно СМИ, тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний актер. Они узаконили свои отношения два года назад и все это время успешно скрывались…
Финляндия в 2024 году откроет для туристов погранпункт Париккала-Сювяоро. Он может стать четвертым по популярности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым - для…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной…
В минском метро запретили размещать рекламу компании, рекламирующей кино на белорусском языке. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Известный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками необычной фотографией в женском образе. Поклонники начали активно обсуждать снимок артиста, перечисляя…
Бурятская полиция задержала якутского колдуна, который шел пешком из Якутии в Москву. Шаман собирался провести обряд «изгнания Путина» из Кремля. О задержании сообщила…
Врач, знакомый с течением болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, оценил текущее состояние знаменитости и сообщил о подготовке к операции по удалению опухоли головного…
Согласно данным Минздрава за 2018 год, в России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1…
Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу по делу о крупном мошенничестве экс-главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова…
Жаркое из блогов
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о создании единого информресурса со сведениями о населении РФ. База этого ресурса будет содержать паспортные…
Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Богдан Яременко рассказал о "формуле Зеленского" по Донбассу. По его словам, она не предусматривает изменений…
По слухам, которые распространены в СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк больна раком мозга. Эта тяжелая болезнь уже унесла жизни многих знаменитостей — Жанны Фриске…
Происшествия
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан. Об этом сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в…
Продюсер и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин отреагировал на сообщение об улучшении самочувствия актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако Разин обеспокоен…
Военный конфликт между Украиной и непризнанными республиками Донбасса в ближайшей перспективе не закончится. С соответствующим заявлением выступил в ходе поездки в Южную…
Появилась информации об улучшении состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Известно, что знаменитость перевели из реанимации в палату терапевтического отделения…
Трое одичалых детей были найдены в квартире 32-летней одинокой жительницы города Набережные Челны. Дети живут в жутчайших условиях, практически не разговаривают, не умеют…
Общество
Почему людям нравятся плохие новости? Говорят, что дурные вести бегут, а хорошие плетутся прихрамывая. Трансляции плохих новостей для СМИ – дело привычное. И причина даже…
Вчера в Лиге чемпионов «Локомотив» в гостях победил «Байер» 2:1. Результат еженедельнику «Аргументы недели» комментирует народный артист России и болельщик «Локомотива»…
Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал приговор актёру Павлу Устинову, которому суд назначил 3,5 года колонии. Устинова задержали в Москве на акции протеста…
Американский врач Эндрю Вайль создал дыхательную методику, которая позволяет расслабиться и уснуть за считанные минуты. Вайль убеждён, что при ежедневном применении…
В Сети обнаружено фото сотрудника ППС, который оказал сопротивление сотрудникам ОСБ во время задержания на станции метро "Рязанский проспект". Мужчина выстрелил несколько…
Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с одним из мировых лидеров. Известно, что…
Украина при президенте Владимире Зеленском взяла на вооружение новую тактику в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения в разговоре с представителями…
Представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская сообщили, что в больнице Железногорска Красноярского края пациент провёл более двух…
Астролог Дмитрий Камышов заявил, что дата 19.09.2019 является не самой удачной для создания семьи, как, впрочем, и для начала романтических отношений.
Общество
В последнее время участились случаи, когда органы опеки забирают детей из благополучных семей в детские дома. При этом в неблагополучных семьях происходят убийства детей…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о публикации своей дочери Елизаветы на тему приговора, вынесенного актёру Павлу Устинову…
Правительство Латвии нашло способ, как сэкономить государственные деньги. Урезать пособие по безработице. Со следующего года пособие по безработице будет выплачиваться…
Врач-онколог Александр Братик рассказал, что может означать улучшение состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, история с её болезнью полна домыслов…
Протоиерей Димитрий Смирнов, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи заявил, что он против крещения детей, которые были зачаты посредством ЭКО или…
В Сети высмеяли изображения шезлонгов, которые установили на Озерковской набережной водоотводного канала в Замоскворечье по программе благоустройства "Моя улица"…
Происшествия
В Красноярском крае родители четырехлетнего ребенка пожаловались в прокуратуру на воспитательницу своего сына. Работница детского сада избила мальчика, на теле ребёнка…