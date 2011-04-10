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Таджикистан надеется подвести итог 20-летия СНГ

10 апреля 2011, 14:20 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Таджикистан, председательствующий в настоящее время в СНГ, надеется в рамках своего председательства подвести итоги 20-летнего существования СНГ в целом, сообщил на пресс-конференции в Киеве 8 апреля Министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи.

Как следует из его слов, данное подведение итогов должно
поспособствовать улучшению взаимодействия государств-участников
Содружества между собой
 "Концепция, разработанная Правительством Таджикистана по дальнейшему
развитию Стратегии СНГ, пополнена новыми идеями, новым видением",-
отметил глава внешнеполитического ведомства Таджикистана, дав тем самым
понять, что и Таджикистан сделает всё, чтобы в год 20-летия СНГ
Содружеству был придан новый импульс.
Как отмечается в пресс-релизе Исполкома СНГ, председательство
Таджикистана осуществляется в Совете глав государств, Совете глав
правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете,
Совете постоянных полномочных представителей государств – участников
Содружества при уставных и других органах Содружества, Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в рамках продолжения
реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, принятой Советом глав
государств Содружества в г. Душанбе 5 октября 2007 года. При этом особое
внимание будет уделено ходу исполнения Плана основных мероприятий по
реализации данной Концепции, а также Стратегии экономического развития
СНГ на период до 2020 года.

Председательство Республики Таджикистан в Содружестве Независимых
Государств будет исходить из принципа преемственности.

Первоочередное внимание будет уделено:

повышению значения Содружества Независимых Государств как региональной
организации, его эффективности и практического предназначения;

укреплению добрососедских отношений между государствами – участниками
СНГ, основанных на уважении интересов друг друга; реализации основных
направлений экономического сотрудничества в соответствии с ранее
принятыми в рамках Содружества документами;

развитию сотрудничества в гуманитарной сфере;

противодействию идеологии экстремизма, терроризма, нетерпимости и
ксенофобии;

принятию совместных мер по преодолению последствий мирового
финансово-экономического кризиса.

1. Одной из основных задач таджикского председательства будет реализация
Плана мероприятий, посвященных 20-летию образования Содружества.

Будут предприняты меры по реализации Решения Совета глав государств СНГ
об объявлении 2011 года Годом продовольственной безопасности.

2. В сфере экономического взаимодействия усилия будут сконцентрированы
на выполнении Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009–2011
гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.
Предполагается разработать и принять План мероприятий по реализации
Стратегии экономического развития СНГ на 2012–2015 годы. При этом
основное внимание будет уделено поэтапному созданию единого
экономического пространства, а также ускорению завершения формирования
зоны свободной торговли.

Предусматривается также активно содействовать повышению роли Совещания
министров финансов государств – участников СНГ в преодолении последствий
мирового финансово-экономического кризиса. Первоочередной задачей
Совещания должны стать помощь и поддержка государствам – участникам СНГ,
экономика которых в наибольшей степени пострадала от влияния кризиса.

3. В области энергетики приоритетной задачей станет активное содействие
практическому осуществлению положений Концепции сотрудничества
государств – участников СНГ в сфере энергетики, принятой 21 мая 2010
года, и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации. Планируется
наращивать усилия по созданию единого энергетического пространства и
активизации сотрудничества в области энергосберегающих технологий,
восстановлению параллельной работы электроэнергетических систем
государств – участников СНГ и единого устойчивого механизма транзита
электроэнергии.

Одним из перспективных направлений в этой сфере может стать
сотрудничество в освоении возобновляемых видов и нетрадиционных
источников энергии.

Необходимо разработать соглашение, направленное на обеспечение
безопасности энергетических систем государств – участников СНГ.

4. В области транспорта особое внимание будет уделено вопросам
реализации Приоритетных направлений сотрудничества государств –
участников СНГ в сфере транспорта на период до 2020 года, углубления и
расширения сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок. Считаем
необходимым вывести на качественно новый уровень решение вопросов,
связанных с транзитом железнодорожных грузов.

5. В области сельского хозяйства и продовольственной безопасности
первостепенное значение будет придаваться мероприятиям, нацеленным на
выполнение основных положений Комплекса совместных мер по повышению
продовольственной безопасности государств – участников СНГ от 14 ноября
2008 года. Особое внимание будет уделено разработке соглашения по
отдельным сегментам продовольственного рынка, прежде всего рынка зерна,
мерам, регулирующим вопросы сотрудничества в области селекции и
семеноводства, обеспечения сельхозпроизводителей государств – участников
СНГ сельскохозяйственной техникой и оборудованием на лизинговой основе.

6. Одной из важных задач является развитие сотрудничества в сфере
социально-трудовых отношений и миграции. Основой для этой работы станет
Комплексный план первоочередных мер, направленных на практическую
реализацию принципов, заложенных в Декларации о согласованной
миграционной политике государств – участников СНГ, принятой 5 октября
2007 года в г. Душанбе. Намечается форсировать работу по созданию
действенной системы регулирования миграционных процессов, включая обмен
информацией о потребностях в трудовых ресурсах национальных рынков
труда, и Единой системы учета граждан третьих стран и лиц без
гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ.

Подкреплением этих базовых принципов станет проработка Плана мероприятий
в сфере социально-трудовых отношений и миграции граждан государств –
участников СНГ на 2011–2012 годы. Предполагается рассмотреть возможность
создания института представителей регионов государств – участников СНГ в
государствах с наибольшим присутствием трудовых мигрантов.

7. В гуманитарной сфере ключевой задачей станет выполнение Решения
Совета глав государств СНГ об объявлении 2011 года Годом
историко-культурного наследия, подкрепляя его реализацию конкретными
мероприятиями.

При этом усилия будут сосредоточены на практическом осуществлении Плана
приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств
- участников СНГ на 2011–2012 годы, включающего, в том числе,
координацию действий в области науки и образования, массовых
коммуникаций, здравоохранения, наполнение качественно новым содержанием
работы с молодежью, расширение спортивных и туристических связей,
принятие совместных мер по повышению квалификации преподавателей
общеобразовательных учреждений государств – участников СНГ.

Важное значение будет уделено завершению разработки и принятию
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2020 года. В реализации поставленных задач
станет важным поддержка деятельности Совета по гуманитарному
сотрудничеству, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и
других соответствующих органов отраслевого сотрудничества СНГ.

8. В сфере экологии и защиты окружающей среды будет продолжена
деятельность по разработке соответствующих документов
межгосударственного сотрудничества, направленных на оздоровление
окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, организацию и принятие совместных мер по
устранению последствий стихийных бедствий, имеющих природный и
техногенный характер. Намечается ускорить работу по созданию Резервного
фонда государств – участников СНГ по оказанию помощи государствам,
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

9. В сфере борьбы с новыми вызовами и угрозами, наряду с повышением роли
соответствующих министерств и ведомств государств – участников и органов
Содружества, внимание будет акцентировано на реализации
межгосударственных договоров о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере
экономики, противодействии незаконной миграции и торговле людьми и
следующих программ:

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на
2011–2013 годы;

Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма на 2011–2013 годы;

Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на
2011–2013 годы;

Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств в борьбе с торговлей людьми на 2011–2013 годы.

10. В сфере совершенствования структуры органов СНГ намечается направить
усилия на дальнейшую оптимизацию и повышение активности отраслевых
органов СНГ на основе Общего положения об органах отраслевого
сотрудничества СНГ. Целесообразно провести встречу национальных
координаторов по делам Содружества государств – участников СНГ в целях
обмена опытом реализации решений, принятых в Содружестве.

В рамках своего председательства Республика Таджикистан намерена
работать в тесном взаимодействии с государствами – участниками СНГ,
Исполнительным комитетом СНГ по всем направлениям многостороннего
сотрудничества и в полной мере способствовать разработке новых
документов и реализации решений, принятых в рамках СНГ.

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