К 2030 году Северная Европа превратится в Якутию - американские футурологи

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10 апреля 2011, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Планета Якутия http://planetyakutia.com

Природные катаклизмы в ближайшие годы способны полностью дестабилизировать политическую ситуацию на целых континентах, таков прогноз ученых-футурологов, сделанный по заказу министерства обороны США.

В докладе Питера Шварца и Дугласа Рэндолла «Сводка погоды: 2012-2020» составлен график угроз, к которым рекомендовано готовиться Пентагону.

Катаклизмы, утверждают ученые, начнутся уже будущей зимой. В 2012 году страшные холода вынудят многих жителей Скандинавии мигрировать вглубь Европы и Россию; Япония, чтобы выжить, может решиться на агрессию против соседей с целью завоевания территорий на материке; усилится массовый поток беженцев с островов Карибского моря в США, Мексику и другие страны обеих Америк.

В 2015 году в Европе возможен конфликт по вопросу распределения воды, продовольствия, энергоресурсов; между Токио и Москвой будет заключено стратегическое соглашение об использовании энергоресурсов Сибири и Сахалина; году США может захлестнуть волна мигрантов из Европы, в основном - богачей.

В 2020 году резко вырастут цены на нефть, в зоне Персидского залива и Каспия возникнут серьезные вооруженные конфликты.

В 2022 году произойдёт конфликт Франции и Германии из-за реки Рейн, а к 2030 году из Европы уедут до 10% населения.

К 2025 году вероятна гражданская война в КНР, которая спровоцирует и серию пограничных конфликтов; возможен конфликт ВМС США и Китая в Персидском заливе.

Шварц и Рэндолл считают, что виной большинства этих бед станет изменение динамики крупных морских течений, в том числе Гольфстрима, который будет сбит все большим количеством пресной воды, скапливающейся в Арктике в результате таяния полярных льдов.

В результате, утверждают футурологи, климат в Северной Европе уподобится климату Якутии.