Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Английские археологи ищут слона в Уэльсе

10 апреля 2011, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Трегароне (Уэльс, Англия) в саду при городской гостинице археологи начали раскопки. Их цель – доказать, что 150 лет назад по улицам Трегарона слона водили.

Согласно местной легенде, в 1848 году бродячий цирк привел в город живого слона. Слон очень хотел пить. Ему налили воды, а он умер. Вода оказалась с повышенным содержанием свинца, смертельным для животного. Слона похоронили во дворе местной гостиницы Талбот, чем современные владельцы отеля страшно гордятся.

Раскопки – часть археологического проекта Университета Уэльса.

Глава университетской школы археологии, истории и антропологии Джемма Безант говорит, что легенда о слоне – часть истории Трегарона, и проект будет привлекать местное население к сбору доказательств и местной истории. "Основная цель проекта - вовлечение местного сообщества в создании и пересказе своей истории", - утверждает она.

ЕГ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан