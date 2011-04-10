Английские археологи ищут слона в Уэльсе

//В мире

10 апреля 2011, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Трегароне (Уэльс, Англия) в саду при городской гостинице археологи начали раскопки. Их цель – доказать, что 150 лет назад по улицам Трегарона слона водили.

Согласно местной легенде, в 1848 году бродячий цирк привел в город живого слона. Слон очень хотел пить. Ему налили воды, а он умер. Вода оказалась с повышенным содержанием свинца, смертельным для животного. Слона похоронили во дворе местной гостиницы Талбот, чем современные владельцы отеля страшно гордятся.

Раскопки – часть археологического проекта Университета Уэльса.

Глава университетской школы археологии, истории и антропологии Джемма Безант говорит, что легенда о слоне – часть истории Трегарона, и проект будет привлекать местное население к сбору доказательств и местной истории. "Основная цель проекта - вовлечение местного сообщества в создании и пересказе своей истории", - утверждает она.