Sothebys хочет вернуть лыжи последнего цесаревича Российской Империи в Россию

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10 апреля 2011, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

В то время как аукционный дом Christie's заявил о продаже платьев и драгоценностей актрисы Элизабет Тейлор, дом Sothebys выставил на продажу в Нью-Йорке подарочный набор лыж, принадлежащих последнему цесаревичу Российской империи Алексею Николаевичу Романову.

Две пары лыж с сапогами работы лучшего мастера начала 20-го века Отто Брандта, подаренные царевичу Московским лыжным клубом в 1910 году, оценены в 60-80 тысяч долларов.

Царевичу Алексею разрешали лыжные прогулки, полагая, что это наименее травматичный вид спорта. Уже находясь с родителями и сестрами в ссылке после Октябрьской революции, Алексей писал другу семьи Анне Вырубовой, что лыжи остаются его единственной утехой в заснеженном дворике тобольской тюрьмы.

"Для нас, сотрудников Sothebys, это был самый интересный экспонат", - рассказала РИА Новости Кэрен Кеттеринг из русского департамента аукционного дома.

Она считает, что личные вещи последней царской династии России - это национальное сокровище, которое должно принадлежать России.

"Пора им вернуться домой, в Россию", - полагает Кеттеринг.

Соглашение о продаже вещей Элизабет Тейлор Christie's подписал с родственниками покойной актрисы. Сама Тейлор еще в 2006 году поручила аукционному дому распоряжаться ее драгоценностями, произведениями искусства и личными вещами после ее смерти. Точные даты проведения торгов будут объявлены позже, также как и оценочная стоимость лотов.

Дом Christie's уже продавал платья и драгоценности Тейлор, причем вырученные деньги актриса направляла в учрежденный ею фонд по борьбе со СПИДом.

После смерти Тейлор аукционный дом Phillips de Pury выставил на торги один из ее портретов работы американского художника Энди Уорхола. Кроме того, на онлайн-аукцион была выставлена интимная переписка Тейлор и ее первого жениха.

Обладательница премии "Оскар" Элизабет Тейлор скончалась 23 марта 2011 года в возрасте 79 лет.