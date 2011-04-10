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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Народ Исландии не хочет расплачиваться за банкиров

10 апреля 2011, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Исландии на общенациональном референдуме проголосовали против выплаты компенсаций на 4 млрд евро британским и голландским вкладчикам лопнувшего в кризис банка Icesave.

По предварительным данным, 57,7% исландцев сказали «нет», сообщает новостной сайт IceNews.

Перед референдумом министр финансов Исландии Стайнгримур Стигфуссон заявил, что правительство подготовило две программы действий – в зависимости от результатов голосования. Если исландцы отвергнут идею выплат вкладчикам Icesave, кабинет министров обсудит ситуацию с представителями Великобритании и Нидерландов. Кроме этого, Рейкьявик примет меры по смягчению потенциально эмоциональной реакции зарубежных СМИ, сказал глава Минфина.

Но похоже, Лондон и Брюссель не намерены отступать. Министр британского правительства по делам Сити лорд Майнерс предупредил, что «если исландцы отвергнут законопроект, это явно даст понять, что Исландия не желает быть частью международной финансовой системы, не хочет иметь доступ к многонациональным и национальным фондам, и что ее нельзя считать надежным бизнес-партнером», цитирует лорда Майнерса Би-би-си. Правительство Нидерландов также назвало отказ выплачивать долг «неприемлемым».

ЕГ

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