"Салон смерти" приглашает в Париж

//В мире

10 апреля 2011, 08:22 [«Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Теперь «увидеть Париж и умереть» стало еще проще.

Впервые в Париже, и без того известного самыми экзотическими выставками, открылся «Салон смерти». Его предназначение это ознакомление посетителей со всеми услугами, так или иначе связанными со смертью, включая не только ритуальные услуги, но психологическую подготовку, помощь в вопросах возникающих в конце жизни, а также после смерти.

В числе посетителей cалона - те, кто хотел бы оставить после своей смерти близким то, что не готов рассказать сегодня и вообще оставить след о своей жизне в виртуальном формате. Другие, - просто не хотят обременять близких процедурой связанной с собственной кончиной. Есть желающие освоить технику бальзамирования. Среди визитеров присутствуют и те, кто просто пришел бороться с собственной фобией, насмотревшись фактов смерти в домах престарелых и в больницах. И им есть чем помочь, - среди посетителей присутствуют соотечественники, которые предпочитают до последнего момента контролировать процесс и без каких- либо мистических комплексов испытывают на удобство предлагаемые гробы...