Мартиролог – 2011 Японии: 12 985 жертв катастрофы 11 марта

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10 апреля 2011, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

В результате землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию 11 марта, погибло 12 985 человек, сообщает в воскресенье Национальное полицейское агентство.

Число пропавших без вести составляет 14 809 человек. Список пострадавших содержит данные о 4646 раненых.

11 марта землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Сейчас зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.

После 11 марта на северо-востоке Японии зафиксировано еще несколько землетрясений, магнитуда которых составили от 6,1 до 6,5.

В ночь на 8 апреля произошел очередной подземный толчок магнитудой 7,4 (6 баллов из 7 по японской шкале сейсмичности), в результате которого, по предварительным данным, погибло пять человек, еще 283 получили ранения.