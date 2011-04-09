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9 апреля 2011, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Нидерландах неизвестный расстрелял посетителей торгового центра, шесть человек погибли, одиннадцать получили ранения. По данным полиции, стрелок открыл огонь по толпе. Преступник ни в кого не целился и вёл стрельбу хаотично. На вид стрелявшему было около 25 лет. После этого мужчина покончил с собой. В настоящее время супермаркет, который находится недалеко от Амстердама, оцеплен. Следователи опрашивают очевидцев, передает РСН.