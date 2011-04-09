В Японии произошло землетрясение недалеко от космодрома на о.Танэгасима

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9 апреля 2011, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

На юге Японского архипелага произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг землетрясения находился вблизи южной части острова Танэгасима, где расположен единственный в Японии космодром.



Подземные толчки были зафиксированы в субботу в 21:58 по местному времени (16:58 мск) на глубине около 10 километров. Информации о разрушениях нет, опасности цунами не существует. Мощные подземные толчки были зафиксированы в префектурах Кагосима, Ойта, Миядзаки, Хиросима, Эхимэ, Коти и Кумамото. С начала текущих суток в Японии произошло уже более 10 землетрясений магнитудой свыше 4, передает телеканал "Россия-24".