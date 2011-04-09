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9 апреля 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" продолжает сброс слаборадиоактивной воды в океан для освобождения пространства для более тяжелой радиоактивной воды.

По данным ТЕРСО уже 7,7 тыс. тонн слаборадиоактивной воды было слито в море и к концу субботы 9 апреля ожидается сброс еще 800 тонн.

"По данным ТЕРСО, уровень воды в бетонном туннеле второго реактора поднялся на 10 см после того, как утечка воды в океан была остановлена в среду", - цитирует Интерфакс сообщение телекомпании Эн-эйч-кей. Компания утверждает, что промежуток между поверхностью воды и краем туннеля по данным на 07:00 местного времени субботы был 94 см, что отрицает любую возможность утечки радиоактивной воды из-за переполнения туннеля.



