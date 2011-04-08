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8 апреля 2011, 12:21 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

11-13 апреля Литву посетит губернатор афганской провинции Гор Абдулла Хайвад.

Как сообщили журналистам в пресс-службе литовского внешнеполитического ведомства, в Вильнюсе запланированы встречи губернатора провинции Гор с министрами иностранных дел, охраны края и сельского хозяйства Литвы

Аудронюсом Ажубалисом, Расой Юкнявичене и Казисом Старкявичюсом, канцлером Премьер-министра Дейвидасом Матулёнисом, директором Ассоциации самоуправлений Ромой Жакайтене, членами Комитета по иностранным делам и

Группы межпарламентских отношений с Афганистаном Сейма Литвы.А.Хайвад также посетит Литовскую конфедерацию предпринимателей/«ICC Lietuva», Военную академию Литвы, художественную школу им. М.К.Чюрлёниса, Агротехнологический факультет Вильнюсской коллегии, ознакомится с деятельностью экологического хозяйства по разведению коз и мясоперерабатывающего предприятия.

Цель визита - обсудить сотрудничество Литвы и провинции Гор, перспективы

развития региона и помощь Литвы, а также осуществление процесса передачи

ответственности афганскому правительству в провинции Гор, вопросы

поддержки усилий губернатора и местной администрации в деле

восстановления провинции.

13 апреля в 13.00 в Сейме Литвы губернатор откроет выставку фотографий

«Близкий далёкий Афганистан». В тот же день в 15.30 он прочитает лекцию

в Зале Сената Вильнюсского университета «Провинция Гор и династия

Гуридов – история и будущее».

А.Хайвад родился в провинции Гор, изучал гражданскую инженерию, бизнес и

финансы в Афганистане, Индии и Великобритании, в последние годы

занимался частным бизнесом.

Он вступил в должность губернатора провинции Гор с декабря 2010 года.

Это третий визит губернатора провинции Гор в Литву. В 2009 году страну

посетил Саид Мухаммед Икбал Муниб, в 2007 – Ахмади Баз Мухаммед.

Губернатор посетит в Литву по приглашению Министерства иностранных дел

Литвы.

Летом 2005 года в афганской провинции Гор начала действовать Группа по

восстановлению провинции (ГВП) под руководством Литвы. Это совместная

миссия военных и гражданских, составная часть Международных сил

поддержки безопасности НАТО. Главная задача миссии - помочь властям

Афганистана в расширении их влияния в провинции, обеспечивать

безопасность и создавать условия для восстановления провинции. Кроме

литовских военных и гражданских служащих в группе работают и служат их

коллеги из Дании, Грузии, Японии, США, Польши, Финляндии и Украины.