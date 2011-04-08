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Литву посетит губернатор афганской провинции Гор
8 апреля 2011, 12:21 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
11-13 апреля Литву посетит губернатор афганской провинции Гор Абдулла Хайвад.
Как сообщили журналистам в пресс-службе литовского внешнеполитического ведомства, в Вильнюсе запланированы встречи губернатора провинции Гор с министрами иностранных дел, охраны края и сельского хозяйства Литвы
Аудронюсом Ажубалисом, Расой Юкнявичене и Казисом Старкявичюсом, канцлером Премьер-министра Дейвидасом Матулёнисом, директором Ассоциации самоуправлений Ромой Жакайтене, членами Комитета по иностранным делам и
Группы межпарламентских отношений с Афганистаном Сейма Литвы.А.Хайвад также посетит Литовскую конфедерацию предпринимателей/«ICC Lietuva», Военную академию Литвы, художественную школу им. М.К.Чюрлёниса, Агротехнологический факультет Вильнюсской коллегии, ознакомится с деятельностью экологического хозяйства по разведению коз и мясоперерабатывающего предприятия.
Цель визита - обсудить сотрудничество Литвы и провинции Гор, перспективы
развития региона и помощь Литвы, а также осуществление процесса передачи
ответственности афганскому правительству в провинции Гор, вопросы
поддержки усилий губернатора и местной администрации в деле
восстановления провинции.
13 апреля в 13.00 в Сейме Литвы губернатор откроет выставку фотографий
«Близкий далёкий Афганистан». В тот же день в 15.30 он прочитает лекцию
в Зале Сената Вильнюсского университета «Провинция Гор и династия
Гуридов – история и будущее».
А.Хайвад родился в провинции Гор, изучал гражданскую инженерию, бизнес и
финансы в Афганистане, Индии и Великобритании, в последние годы
занимался частным бизнесом.
Он вступил в должность губернатора провинции Гор с декабря 2010 года.
Это третий визит губернатора провинции Гор в Литву. В 2009 году страну
посетил Саид Мухаммед Икбал Муниб, в 2007 – Ахмади Баз Мухаммед.
Губернатор посетит в Литву по приглашению Министерства иностранных дел
Литвы.
Летом 2005 года в афганской провинции Гор начала действовать Группа по
восстановлению провинции (ГВП) под руководством Литвы. Это совместная
миссия военных и гражданских, составная часть Международных сил
поддержки безопасности НАТО. Главная задача миссии - помочь властям
Афганистана в расширении их влияния в провинции, обеспечивать
безопасность и создавать условия для восстановления провинции. Кроме
литовских военных и гражданских служащих в группе работают и служат их
коллеги из Дании, Грузии, Японии, США, Польши, Финляндии и Украины.