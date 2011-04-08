В Великобритании новый закон запрещает подросткам загорать в соляриях

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8 апреля 2011, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании приняли новый закон, который запрещает загорать подросткам в соляриях. Компании, которые не будут выполнять этот запрет, будут оштрафованы на сумму до $33 тысяч, передает Би-Би-Си.



Согласно новому закону, салоны красоты, спа, гостиницы, спортзалы и другие коммерческие предприятия Великобритании должны выполнять этот запрет, так как "этот новый закон поможет снизить количество заболеваний одним из самых распространенных видов рака среди людей в возрасте от 15 до 24 лет", – заявила заместитель министра здравоохранения Британии Анн Милтон. По ее словам, в стране пользуются соляриями 6% английских подростков в возрасте от 11 до 17 лет.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала солярии одним из самых высоких источников риска развития рака наряду с курением. Доктор Элизабет Рапли из Института исследований рака отметила, что "использование солярия среди молодежи в возрасте до 35 лет повышает риск развития злокачественной меланомы на 75%".



Напомним, подобный закон уже введен в 2008 году в Шотландии.