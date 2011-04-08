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8 апреля 2011, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии после нового землетрясения на АЭС "Онагава", расположенной в префектуре Мияги, зафиксирована утечка радиоактивной воды из резервуаров двух реакторов.



Сегодня утром об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на оператора станции компанию Tohoku Electric Power.



По информации телеканала, зараженная вода вытекает из резервуаров поврежденных землетрясением энергоблоков № 1 и № 2, однако повышения радиационного фона в районе ЧП пока не произошло.



В четверг на северо-востоке Японии произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли два человека, еще 130 пострадали. После сильнейшего толчка отключилась подача электричества – около 4 млн семей лишились света, оборвалась телефонная связь.