В Австрии жертвы Холокоста пожаловались на кулинара, украшавшего торты свастикой

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7 апреля 2011, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

Жалобу на австрийского кондитера из Винер-Нойштадта, предлагавшего своим клиентам заказать у него торты со свастикой или с изображением ребенка, вскинувшего руку в нацистском приветствии, написали члены ассоциации людей, выживших во время Холокоста.

Кондитер Манфред Клашка, по их мнению, совершил преступление, разместив в каталоге своей продукции фотографии выпечки с нацистскими символами. Авторы жалобы хотят, чтобы кулинар был привлечен к ответственности за свой поступок, сообщает Франс-Пресс.

Кондитер же оправдывается, что не является приверженцем нацисткой идеологии и решил сделать торт со свастикой, чтобы продемонстрировать свои возможности. Кондитер заявил, что не вкладывает никакого особого смысла в декорирование тортов. «Если бы меня попросили испечь пирог с изображением Каддафи, я бы это сделал. Надо же как-то жить», - резюмировал повар.

В прокуратуре города подтвердили, что получили жалобу, но отметили, что привлечь кондитера к ответственности за выпечку со свастикой будет непросто, так как он не выставлял тематические торты на витрине, что было бы нарушением закона (в Австрии запрещена публичная демонстрация нацистских символов).